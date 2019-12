Le 10 foto della politica 2019/Nasce Italia Viva ed è attacco al Pd «delle tasse e delle tessere»

(FOTOGRAMMA)

Sabato 19 ottobre. Dopo lo strappo di metà settembre, Matteo Renzi si smarca in maniera ufficiale dal suo vecchio partito, di cui è stato segretario: il Pd. Dopo aver spinto per far nascere un governo M5S-Dem, l'ex presidente del Consiglio alla Leopolda conquista il palco e battezza una nuova forza politica di sua ispirazione: Italia Viva. Nell'ex stazione ferroviaria di Firenze va in scena una presentazione all'americana del logo votato online, una V che sembra un gabbiano su sfondo fucsia. Parte così ufficialmente l'avventura del fu Rottamatore, in un tripudio di musica e luci. Nel mirino finiscono subito gli ex compagni di strada. Il Pd, agli occhi della nuova formazione politica, diventa “il partito delle tasse e delle tessere”. Italia Viva sostiene il Conte due, ma dalle micro tasse in manovra alla prescrizione le divergenze non mancano.