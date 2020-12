Le 10 mostre dell’anno Da Roma a Parigi tutto il meglio delle esposizioni del 2020 con la speranza di poterle visitare quanto prima di persona di Ada Masoero

La nostra selezione delle 10 mostre dell’anno contiene in sé soltanto un dubbio, che certamente non ha a che vedere con la qualità delle esposizioni qui riassunte. Quando l’emergenza da Coronavirus ci consentirà di poterle visitare di persona? In attesa del via libera dalle autorità sanitarie dei paesi europei e italiane ecco l’elenco che proponiamo convintamente ai nostri lettori.

I marmi Torlonia. Collezionare capolavori

Era già prevista per il 29 giugno prossimo la chiusura della mostra attesissima I marmi Torlonia. Collezionare capolavori, curata da Salvatore Settis con Carlo Gasparri per i Musei Capitolini di Roma. Esposti 92 dei 620 magnifici marmi archeologici raccolti dalla nobile famiglia romana nel palazzo di via della Lungara: una collezione di collezioni, la loro, fitta di capolavori inestimabili, spesso integrati in passato da grandi scultori (tra cui Bernini), riuniti in quella che è la più importante raccolta privata al mondo di sculture di scavo.

Raffaello 1520-1483

Non meno attesa era la rassegna che le Scuderie del Quirinale, a Roma, avevano programmato per i 500 anni dalla morte dell'Urbinate. Raffaello 1520-1483, aperta il 5 marzo, subito chiusa e poi riaperta in estate, ha subito i danni di Covid-19 ma resterà negli annali per gli studi che l'hanno accompagnata e per la qualità delle 200 opere (oltre cento quelle di Raffaello) che Marzia Faietti e Matteo Lafranconi hanno riunito in un superbo percorso a ritroso che, dagli anni della gloria universale, a Roma, risale a Firenze, all'Umbria di Perugino, e a Urbino, dove nacque.

Tiepolo. Venezia, Milano

“Dormiente” fino al 21 marzo, la mostra Tiepolo. Venezia, Milano, l'Europa presenta nelle Gallerie d'Italia-Piazza Scala circa 70 opere tra dipinti di Giambattista Tiepolo (1696-1770) e lavori di artisti a lui contemporanei, cui guardò o con cui si confrontò in gioventù, oltre ai dipinti dei figli, che lo affiancarono sin dai cantieri di Würzburg e di Madrid (dove morì). Trampolino del suo lancio verso l'Europa fu proprio Milano, dove conobbe i primi veri successi e che ora lo celebra con questa mostra spettacolare curata da Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti.

La riscoperta di un capolavoro. Il Polittico Griffoni

Erano distribuiti in nove grandi musei del mondo i 16 pannelli superstiti del maestoso Polittico Griffoni, dipinto nel 1470-1472 da Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti per la cappella della famiglia bolognese e poi smembrato nel primo ‘700 dal rapace cardinale Pompeo Aldrovandi per ricavarne dei «quadri di stanza». Mauro Natale e Cecilia Cavalca li hanno riuniti, fisicamente e virtualmente (con Factum Foundation), in Palazzo Fava a Bologna, nella mostra La riscoperta di un capolavoro. Il Polittico Griffoni, che li ha riportati nella città d'origine, restituendone tutta la meraviglia.