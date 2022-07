Le 10 moto per viaggiare senza problemi da soli o in compagnia

Per chi ama affrontare le vacanze estive (o autunnali) a bordo di una moto, il mercato oggi offre numerose opportunità. La moto da viaggio, però, deve avere alcune caratteristiche imprescindibili: essere comoda, proteggere bene dall'aria, avere una grande capacità di carico e una buona autonomia (almeno 300 km). La tipologia più in voga oggi è senza dubbio quella delle maxi-enduro e delle crossover, in generale modelli con manubrio alto, pedane che non costringono a piegare troppo le ginocchia, una sella comoda (anche per il passeggero) e una buona protezione aerodinamica. Prima di vedere 10 modelli con cui partire anche per Capo Nord senza patemi, due osservazioni sono d'obbligo: come insegna chi è arrivato in Cina con una Vespa, se lo si vuole veramente, si può viaggiare con qualsiasi due ruote a motore; inoltre, ogni viaggio fa a sé (asfalto, terra, passi alpini eccetera) e non esiste la moto da viaggio perfetta per qualsiasi occasione: alla fine ognuno sceglierà quella più confacente al suo fisico e alla sua guida

2/11 Menu