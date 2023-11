Le 10 novità moto da non perdere a Eicma

Al Salone di Milano riflettori puntati sulle crossover di grande cilindrata e sulle naked adrenaliniche.

Come d’abitudine sono numerose le novità da ammirare passeggiando negli otto padiglioni in cui si sviluppa Eicma. Molti modelli inediti appartengono alla categoria delle crossover, oggi molto in voga, spesso sono enduro di grossa cilindrata con una spiccata propensione al mototurismo, senza l’obbligo di fermarsi quando finisce l’asfalto. In generale, la ruota anteriore è da 21 pollici nei modelli più specialistici, oppure da 19” in quelli con più attenzione alla guida sportiva su asfalto. Molte novità concentrate tra le naked, amate dagli italiani, di ogni cilindrata, dalla 300 alla 1000.

Per approfondire:

Scooter a Eicma 2023, le novità da non perdere al salone di Milano