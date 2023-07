I 15 loghi delle case automobilistiche più significativi introdotti negli ultimi anni

Opel (2023)

Il logo del fulmine di Opel ha un nuovo look semplificato per segnare l’inizio della transizione elettrica. Il costruttore ha come obiettivo di diventare un marchio solo elettrico in Europa entro il 2028, con 15 auto elettrificate già oggi. Le prime Opel col nuovo logo debutteranno nel 2024.

Peugeot (2021)

Peugeot non ha semplificato più di tanto quando è venuto il momento di riprogettare una volte per tutte il suo iconico logo del leone. Il felino è sparito e al suo posto c’è un nuovo scudo con il marchio Peugoet e una testa di leone forse un pò aggressiva, ma pur sempre minimalista.

Porsche (2023)

Il classico logo di Porsche in formato stemma rimane, ma ora presenta una scritta Stuttgart più pronunciata nella parte superiore, a cui si aggiungono delle nuove lamelle di tipo verticale a nido d'ape e meno elementi in bronzo. Il nuovo logo è stato introdotto per 75 anni del brand.

Renault (2021)

Il logo Renault è diventato molto più semplice con la riprogettazione introdotta nel 2021 per mano del designer Gilles Vidal. Il nome Renault è stato rimosso del tutto e il logo del diamante d’argento ora è costituito da due linee angolari intrecciate fra loro che creano la stessa forma.

Volkswagen (2021)

L’iconico logo rotondo di Volkswagen non è cambiato molto dalla metà degli anni 40. Quindi, per la riprogettazione nel 2019, VW ha ripulito il suo aspetto con un design che non presenta smussature. Per la prima volta nella storia, la W non si congiunge con l’area inferiore del bordo.