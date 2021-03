Le 5 citycar più green, in attesa della nuova Toyota Aygo Toyota presenterà il 17 marzo la X Prologue, una concept destinata con ogni probabilità ad anticipare l'erede della citycar Aygo. di Corrado Canali

La giapponesina si svela per ora con un'immagine del gruppo ottico anteriore che prende le distanze dal modello attuale sfruttando la tecnologia Led e proponendo un design allungato orizzontalmente. Il cambio di stile coincide anche con un cambio di formula, passando dalla della citycar a quella di un piccolo suv urbano. La Toyota ha confermato pochi giorni fa l'intenzione di investire nel settore delle citycar, dal quale molti altri costruttori stanno uscendo, puntando sulla la piattaforma modulare GA-B comune sia alla Yaris che alla sempte più imminente Yaris Cross. La vettura come anche la futura Cross dovrebbe essere motorizzata con un'unità full hybrid made in Toyota.

Fiat Panda, il piccolo suv mild hybrid risparmioso

Davvero pratica e con un aspetto accattivante nonostante siano passati molti anni dal debutto, la Fiat Panda si segnala anche per la grande facilità di guida, dovuta alla compattezza, alla buona visibilità e allo sterzo e al cambio che si usano con due dita. La nuova versione mild hybrid, col 1.000 cc a tre cilindri a benzina abbinato a una piccola unità elettrica, offre bassi consumi, ma, con soli 70 cv, non molta verve. L'allestimento Cross dell'auto è quello più versatile e si distingue per l'aspetto da minuscola suv. Prezzi a partire da 16.300 euro.

Kia Picanto tutte le novità del restyling

Rinnovata nello stile la Kia Picanto è in vendita a prezzi che partono da 12.350 euro, per la versione base in allestimento City, mentre la Urban parte da 12.950 euro e la più ricca Style da 14.450 euro. Nella prima fase di vendita, l'unico motore offerto è il 1.0 DPI con 3 cilindri e 67 CV. Si abbina al cambio manuale a 5 rapporti, ma per 1.000 euro è offerto il cambio manuale a 5 marce col pedale della frizione che è azionato da attuatori elettrici che provvedono ad inserire o a inserire la marcia. In seguito arriveranno due altro soluzioni il 1.000 cc con la alimentazione benzina-Gpl e il 1.000 cc da 100 cv.

Skoda Citigoe iV, un'autonomia da ben 265 km

La Citigoe iV rimane una vettura da città e non soltanto per le dimensioni estremamente contenute, a partire dalla lunghezza di 360 cm: questa citycar infatti non supera i 130 kmh di velocità massima e non è un fulmine nemmeno nello scatto da fermo, perché lo 0-100 viene portato a termine in 12,5 secondi. La citycar derivata dalla Citigo a benzina è però in grado di percorrere fino a 265 km con una sola carica, più che a sufficienza per affrontare una settimana di spostamenti casa-lavoro o brevi trasferimenti fuori porta. Due gli allestimenti previsti che sono Ambition e Style a prezzi da 22.300 euro.

Suzuki Ignis, la prima citycar col mild hybrid

Sotto il cofano, la novità più importante della rinnovata Suzuki Ignis è il 1.200 cc a quattro cilindri aspirato che riduce la cilindrata rispetto al precedente a 1197 cc contro 1242 cc di prima e ha un rapporto di compressione maggiore: 13:1 anziché 12,5:1. È abbinato a un piccolo motore elettrico, che rende la giapponesina una delle poche citycar mild hybrid. Ne guadagnano l'efficienza, ma anche le emissioni in linea con la più recente normativa anti-smog Euro 6d. Nella guida si apprezzano la verve al minimo: i 107 Nm del 1.200 cc non sono molti, ma sono disponibili a soli 2800 giri, prima se ne potevano avere 120, ma a 4400 giri. A 2 o 4 ruote motrici e a prezzi a partire da 17 mila euro.