Le 5 serie tv da non perdere ad aprile: arrivano le italiane «Anna» e «Zero»

La periferia, le strade di Milano e il rap. E poi la distopia del mondo senza adulti e senza speranza di Anna. Nel meglio di questo mese ci sono i romanzi di Antonio Dikele Distefano e Niccolò Ammaniti per due serie da pelle d’oca, per quello che raccontano e per il momento che stiamo vivendo. Buona visione.

Zero

Zero – Stagione 1 – 21 aprile

Il superpotere di essere invisibile. Si chiama Zero la nuova serie tratta dal romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano. Tutta ambientata nelle strade di Milano. Una serie che guarda dal basso la società, nono inattesa ma che tutti si aspettavano. Su Netflix.

Tenebre e ossa

Tenebre e ombra – Stagione 1 – 23 aprile

I romanzi sono quelli di Leigh Bardugo. La serie è una delle più attese quest’anno. Ci sono i draghi, l’oceano e l’oscurità. Non è un fantasy banale. Se vi è piaciuto Game of Thrones sapete cosa fare in aprile. Su Netflx.

Anna

Anna – Stagione 1 – 23 aprile

Dopo il successo del Miracolo, lo scrittore e regista Nicolò Ammaniti torna alla serie tv con Anna, tratto dell'omonimo romanzo. Il trailer è da pelle d’oca. L’orizzonte è quello di un mondo distrutto e decaduto, senza più adulti ma violento e senza speranza. Il viaggio di Anna è una bomba che esplode piano e che parla fortissimo a tutti noi che stiamo vivendo la distopia della pandemia. «Lì fuori è tutto nero, sono tutti morti». Su Sky.

The Mosquito Coast

The Mosquito Coast - Stagione 1 – 30 aprile

Una famiglia che fugge in Messico, un inventore eccentrico e il Governo degli Stati Uniti alle calcagna. The Mosquito Coast più che una serie è un genere che va tantissimo in questi mesi complicati di lockdown. Protagonista Justin Theroux, la serie è tratta dal romanzo dello zio Paul Theroux. Tutto in famiglia, quindi. Su Apple+