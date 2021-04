Le 5 serie tv da non perdere a maggio: torna Love, Deaths + Robots e Star Wars

2' di lettura

La fantascienza animata e d’autore di Love, Deaths + Robots. Poi i supereroi genitoriali di Juniper Legacy. E infine il grande ritorno di Guerre Stellari con la serie animata The Bad Batch. Volendo fare una classifica queste sono le serie più attese a maggio. Ma l’attenzione è tutta rivolta al complicatissmio remake formato serie tv di Christiane F. Un romanzo che ha sconvolto una generazione non può essere preso alla leggera.

Love, death + robots Volume 2

Love, Deaths + Robots - Volume 2 - 14 maggio

La formula è quella di Black Mirror, episodi con un inizio e una fine, scritti e curati molto bene. Il tono è più leggerone ma si punta diritto a chi la fantascienza la vive non come una esperienza turistica. Il primo volume è stato davvero sorprendente. La serie animata antologica creata da Tim Miller proporrà nuovamente storie appartenenti a generi diversi. Esteticamente sono ineccepibili ma non aspettatevi grandi narrazioni. (Netflix)

Jupiter’s Legacy

Jupiter Legacy - Stagione 1 - 7 maggio

Il fumetto è quello di Mark Millar e Frank Quitely, Jupiter Legacy ci porta ancora tra i supereroi ma con la prospettiva del romanzo familiare. Genitori e figli, l’eredità di essere supereroi, il retaggio della giustizia e l’urgenza di ribellarsi. Il fumetto ha rappresentato una rottura con il genere dei supereroi. Oggi dopo serie tv come The Boys o The Umbrella Accademy che girano intorno all’epica distorta dell’eroe buono sarà più difficile attirare l’attenzione. Ma parliamo comunque di una serie più attese di maggio. (Netflix)

Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: The Bad Batch - Stagione 1 - 4 maggio

Arriva in occasione dell’annuale festa dei fan di Guerre Stellari (“May the 4th Be With You). The Bad Batch è uno spin off di The Clone Wars. Per essere più precisi siamo alla fine della guerra dei cloni dopo l’ascesa dell’Impero. Clone Force 99 è una squadra speciale di cloni modificati geneticamente e dotati di super-abilità. Sono diversi, non solo come guerrieri ma anche come persone. La serie animata non è solo per bambini. (Disney+)

Neuauflage eines Bestsellers I Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino - Stagione 1 - 7 maggio

Christiane F.: Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è stato un libro importante, che per la prima volta ha raccontato l’incubo della droga e sconvolto una generazione che ha vissuto gli anni Ottanta più terribili. L’adattamento in formato tv sembra un remake alla Trainspotting ma speriamo che non lo sia. Il romanzo autobiografico è stato un pugno nello stomaco. Ed è giusto così. Purtroppo il trailer non promette nulla di buono.