Le affinità tra educazione e diritto contro le opacità dei sistemi complessi

«Esiste un tema di efficienza dell’umanità. Come esiste un tema di disumanità dell’efficienza. Viviamo immersi nei paradossi. E uno di questi è che l’efficienza, proprio nel suo disumanizzarsi, perde efficienza. Questo vale in ogni campo dell’agire umano. Le banche sono state assoggettate a crescenti restrizioni nella loro attività, imposte dall’Europa e dagli standard setter internazionali. I vincoli hanno irrigidito in misura abnorme i criteri di valutazione del merito creditizio, allontanando imprenditori e famiglie dai canali ufficiali di erogazione della liquidità. In tanti sono caduti nelle mani degli usurai. Lo “strozzinaggio” controllato dalle organizzazioni criminali ha ormai il profilo dei colletti bianchi. Questi professionisti sanno già che l’altro non potrà mai restituire il prestito. Mirano a portargli via l’azienda, che viene trasformata in un veicolo per riciclare e auto-riciclare i proventi illeciti. Da cittadina italiana sono realista, perché i deficit strutturali del Paese e la sua mentalità collettiva alimentano questa deriva. Da cattolica adulta, per quanto oggi la chiesa e la comunità dei fedeli vivano una stagione difficile in Italia come in tutto l’Occidente, penso che la rete di prossimità delle parrocchie, delle Acli, della Caritas e della San Vincenzo possa fare tantissimo, in una fase di ascolto, di prevenzione e di collaborazione con le forze dell’ordine, per evitare che in molti caschino nel vuoto».

Antonella Sciarrone Alibrandi è una docente della Università Cattolica di Milano, di cui è stata prima allieva alla facoltà di Giurisprudenza, quindi professoressa (è ordinaria di Diritto dell’economia) e infine prorettrice. Lei e il marito Roberto, avvocato, hanno tre figli: Lucia, consulente dell’innovazione, Pietro, ingegnere matematico, ed Elisa, all’ultimo anno del liceo scientifico. In Cattolica è direttrice dell’Osservatorio sul debito privato («da un Paese di risparmiatori siamo diventanti un Paese di indebitati», dice con amarezza) e fa parte dell’Osservatorio nazionale sull’usura istituito dal ministero dell’Interno («ci sono solo duecento denunce all’anno da parte delle vittime», aggiunge con malinconia).

L’Hostaria Benito e Gilberto, a Roma, è in Via del Falco, una traversa di Borgo Pio. A fianco del locale si trova un meccanico dove una signora lascia una piccola auto giallo limone da riparare. Proviamo a mangiare fuori, nel dehor sulla strada ampia, quasi ordinata, non invasa dai motorini. Dopo poco un gruppo di operai di cantiere sceglie di entrare nel ristorante, perché il vento si solleva e il cielo all’improvviso si incupisce minacciando pioggia. Ci spostiamo pure noi. Antonella Sciarrone Alibrandi ha una architettura del volto particolare. Se la osservi frontalmente, occhi verso occhi, ha una regolarità perfetta e tranquillizzante. Ma quando lei muove il collo verso destra per prendere il menù dal cameriere, il suo profilo cambia del tutto geometria e diventa tagliente, arcuato, picassiano. L’equilibrio fra queste due apparenti contraddizioni è però preciso e armonico e restituisce la sensazione di una personalità strutturata ma non barocca, libera dalle logiche del potere ma in grado – se necessario – di usarle e di scardinarle, capace con un movimento del collo di trasformare la quiete in tempesta, senza sadismi umani ma con naturalezza quasi biologica.

Dal 2020 è nel board dell’ASIF, l’Autorità di supervisione e di informazione finanziaria del Vaticano, presieduta dall’ex responsabile della vigilanza di Banca d’Italia Carmelo Barbagallo, che vigila sullo Ior e sugli enti economici della Santa Sede. Quattro mesi fa papa Francesco le ha chiesto di diventare sottosegretario del nuovo dicastero per la cultura e l’educazione, di cui è prefetto il cardinale José Tolentino de Mendonça: fra i suoi compiti, la trasformazione in un sistema organico e coerente delle oltre 1.700 università cattoliche del mondo, che oggi sono eterogenee per livelli qualitativi, poco connesse le une con le altre per mobilità di professori e studenti e nell’elaborazione di ricerche comuni, diverse per presenza e incisività nel dibattito culturale.

Antonella come antipasto prende una tartare di salmone. Io, invece, scelgo una frittura di calamari. L’oste rimane stupito quando preferiamo non prendere il suo vino bianco: «Mi piace mangiare e cucinare. Questo pomeriggio devo partecipare via Zoom a un convegno che si svolge in Uruguay. Meglio evitare il vino», sorride Antonella.