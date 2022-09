Le agenzie approvano i vaccini Covid-19 come gli antinfluenzali

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I richiami aggiornati (sia di Moderna sia di Pfizer/Biontech) per proteggere dalla variante Omicron, che è dominante a livello globale dall’inizio di quest’anno, sono stati approvati su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico. Con una differenza sostanziale però: mentre negli Usa, la Fda ha dato l’ok per le riformulazioni contro le varianti BA4-5, in Europa, l’Ema ha autorizzato il booster contro Omicron 1 (BA1), anche se prevede entro la metà di settembre di aggiornare l’approvazione anche per Omicron4-5. Entrambe le soluzioni, che contengono una dose più bassa di mRna, sono comunque pensate per essere usate solo come booster e non per chi non è mai stato vaccinato.

Detto questo, l’anomalia nel differente approccio di registrazione può avere due tipi di conseguenze: la prima è quella di creare confusione nella popolazione, la seconda è che i richiami basati sulle varianti Omicron BA4-5 sono stati autorizzati senza nuovi dati di sperimentazione clinica sull’uomo (le prove sono in corso, ma i risultati non saranno noti fino alla fine dell’anno), il che fa pensare che ci si sta avvicinando al modo in cui vengono gestiti i vaccini antinfluenzali. Per chiarezza, è stata proprio l’Fda, lo scorso giugno, a chiedere ai produttori di sviluppare un booster mirato contro le due sottovarianti BA.4 e BA.5 che in primavera hanno eclissato BA1. Per capire quale direzione sta prendendo la lotta alla pandemia abbiamo incontrato in videocall Paul Burton, Chief Medical Officer di Moderna.

Che dati avete raccolto per i nuovi booster?

I dati sull’uomo sono disponibili solo per i booster mirati a BA.1 e dimostrano che i richiami inducono forti risposte anticorpali sia contro il ceppo originale che Omicron 1. Ma provocano risposte anticorpali significative anche contro BA.4 e BA.5, sebbene inferiori a quelle verso BA.1 (rispettivamente di 8 e 5 volte). Anche gli effetti collaterali sono simili a quelli dei vaccini originali: dolore al sito di iniezione e affaticamento. Per i booster BA.4/BA.5, abbiamo presentato a giugno i dati sugli animali e sono stati avviati gli studi clinici sull’uomo che speriamo di avere per ottobre. I dati dicono che i vaccini bivalenti hanno prestazioni migliori - aumentando i livelli di anticorpi nelle persone e negli animali - rispetto a quelli che contengono solo la proteina spike originale o solo una variante. L’aspetto interessante del vaccino bivalente è che la risposta anticorpale non è la somma dei due, ma è maggiore. È simile a come funzionano i vaccini antinfluenzali quadrivalenti. In questo modo stiamo ampliando la protezione contro future varianti perché il nostro sistema immunitario di fronte a queste due diverse proteine spike produce anticorpi anche contro nuove varianti che non abbiamo ancora visto. È necessario che i paesi continuino a sondare l’evoluzione del virus e non è escluso che le varianti emergenti siano più vicino a BA1 o a Delta. Avere diverse opzioni è la vera strategia.

Le autorità regolatorie stanno considerando l’autorizzazione dei vaccini senza dati provenienti da studi sull’uomo come avviene per i vaccini anti influenzali?