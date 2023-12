Le alici a Cetara e il panettone a Minori

Il viaggio dicembrino prosegue a Cetara, dove si è sempre attesi nella fabbrica di salatura delle alici di Vincenzo e Giulio Giordano, aperta nel 1950. La gentilezza si accompagna alla perizia nell’immancabile e gradita spiegazione orale di questa antica tradizione. La tappa successiva sarà Minori per passeggiare sulla spiaggia e assaggiare il panettone e la delizia al limone del pasticcere Salvatore De Riso: vederlo all’opera anche soltanto per pochi istanti trasmette allegria e la gioia di vivere che pare il marchio di fabbrica della Costiera Amalfitana. Posseggono queste doti anche gli abitanti di Atrani, i quali per queste festività hanno saputo decorare il proprio borgo marinaro con incantevole maestria: la scenografia dei palazzi che scendono verso il mare, le luminarie attorno alla Collegiata rococò di Santa Maria Maddalena sarebbero di sicuro piaciute tanto a Federico Fellini.

4/6 6/6 Menu