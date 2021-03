Le Alpi si scaldano più del resto d’Europa: meno neve e per meno tempo

4' di lettura

Sempre meno neve, per sempre meno giorni, e questo per ogni versante della catena alpina. Un nuovo studio, il primo a coprire ogni versante e Paese della catena alpina fornisce l'evoluzione dell'“oro bianco“ negli ultimi 50 anni: durata e spessore del manto nevoso si stanno riducendo.



E dunque in veste autunnale prolungata o con primavere anticipate, sicuramente meno bianche. Secondo lo studio, condotto da più di trenta scienziati da Italia, Austria, Slovenia, Germania, Svizzera e Francia e pubblicato sulla rivista The Cryosphere, la neve è in calo in particolar modo sotto i 2000 metri, in primavera, a tutte le altitudini e in tutte le regioni (al di sopra di questa quota i dati sono più rarefatti e non mostrano un calo così marcato). E questo dall'anno preso in esame, il 1971, ad oggi.

Loading...

La neve è strettamente legata alla cultura umana nelle Alpi europee e ha portato ricchezza economica in regioni precedentemente remote attraverso il turismo. Certo, quest'ultima stagione verrà certamente ricordata come l'anno in cui il turismo invernale si è dovuto arrendere, messo in ginocchio dalla pandemia.

E questo nonostante per alcune settimane si siano registrate nevicate estreme, degne degli anni Settanta del secolo scorso.

Ridotta la «banca d’acqua»

In ballo però c'è di più del solo turismo e di ciò che avviene in inverno e limitatamente alla regione alpina. La neve sulle montagne è una risorsa a cui siamo adattati come società. È una “banca d'acqua” immagazzinata durante la stagione invernale che viene poi rilasciata in primavera e in estate. Una risorsa importante per l'approvvigionamento idrico, l'agricoltura, e la produzione di energia idroelettrica.