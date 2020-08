Le altre novità

Che cos’è un’auto ibrida plug-in?Come le ibride “normali”, ha un motore termico (per ora quasi sempre a benzina) e uno elettrico, ma in più ha un pacco batterie più pesante e costoso che però si può ricaricare dalla rete elettrica e consente di percorrere qualche decina di chilometri senza far lavorare il propulsore tradizionale.

Che succede se il venditore non fa lo sconto minimo?

Si può fruire solo degli incentivi “a regime”: da 1.500 a 6.000 euro, solo per emissioni fino a 60 g/km