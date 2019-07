Le archistar firmano i nuovi campus universitari - Gallery

Da Nord a Sud c’è fermento in Italia sul tema dei campus universitari e sono le star dell'architettura internazionale a firmare i nuovi poli. Rush finale a Milano nel cantiere Bocconi, al posto dell’ex centrale del latte, firmato dai giapponesi Sanaa. A Palermo sono stati aggiudicati invece in questi giorni i lavori per il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (Cbre) della Fondazione Rimed (90 milioni di opere, all'Ati guidata da Italiana Costruzioni) facendo seguito alla gara a procedura ristretta indetta nel 2017 e ad un concorso per l'architettura assegnato nel 2012 alla cordata degli americani Hok. Prima pietra entro dicembre 2019, data presunta per la conclusione dei lavori: 2022.

Stessa deadline per il Campus di Padova (2021-22) per un intervento in un’area di 51mila mq (34mila di area verde e 17mila di area edificata).

L’operazione denominata Piave Futura integrerà aule didattiche, laboratori, sale studio, biblioteca, studi, uffici e spazi comuni e il progetto è stato assegnato nei mesi scorsi al team guidato da Steam con David Chipperfield Architects.

«Avevamo un'area di grande importanza, com'è quella delle Scienze Sociali, disseminata nell'intero territorio cittadino e abbiamo pensato ad un progetto di ampio respiro, di rigenerazione urbana, sfruttando una delle peculiarità dell'ateneo patavino: il suo radicamento nel cuore di Padova, uno scenario fatto di spazi e verde, un campus naturale e diffuso, all'americana» afferma Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università di Padova.

Decidendo di recuperare l'ex caserma Piave, si è optato per la riqualificazione di uno spazio esistente, evitando così di costruire ex novo. «Per un'operazione così ambiziosa, un investimento di almeno 50 milioni, non potevamo che affidarci ad un concorso di livello internazionale. Ho grande ammirazione per l'architettura, per il modo con cui una struttura – e un ragionamento di ampio respiro – possa dare vita ad un luogo, rendendolo così posto emozionale».

La giovane generazione dei progettisti italiani si distingue all’estero: a Nanterre, un comune della città metropolitana di Parigi (il cosiddetto Grand Paris). I romani di It’s hanno vinto la gara per realizzare un campus universitario di 18mila mq, riattivando una vecchia scuola di architettura in abbandono dal 2003. L’assegnazione è avvenuta attraverso una gara che prevede il coinvolgimento di tutta la filiera: It’s era in team con il promotore immobiliare Eiffage e il futuro utilizzatore del lotto, le Pôle universitaire Léonard-de-Vinci. Il team italo-francese ha battuto studi di fama internazionale come il giapponese Shigeru Ban con Novaxia e il francese Francis Soler con Paris Oues Promotion.