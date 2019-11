Le armi spuntate delle segnalazioni da parte della Pa

La riformulazione dell'articolo 10 del Dlgs 231/2007 ha esteso alla Pubblica amministrazione gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette; la norma impone la segnalazione delle operazioni che si ritiene siano legate al ricoclaggio o al finanziamento del terrorismo. Nel 2018 è stato emanato un documento con le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”. Vengono individuati diversi indicatori di anomalia che possono essere connessi all'identità del soggetto, alla modalità di svolgimento dell'operazione o a fattori specifici (come il settore appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici o immobili e commercio). In realtà il 45% delle segnalazioni le legata a movimentazioni di denaro, per la difficoltà operativa di individuare gli altri casi.



159/2011

La normativa

Il riferimento è il Decreto legislativo n. 159 -

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Qui si dettano le misure di prevenzione personali e patrimoniali e l'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati