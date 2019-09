Le aspettative d’inflazione troppo lontane dall’obiettivo

Il rischio di un nuovo ancoraggio

È questo aspetto che ha fatto scattare l’allarme. O, se si vuole, questa è un’argomentazione ben trovata per giustificare un pacchetto di misure così incisivo: sorprende un po’ in realtà sentire Draghi dire che il Qe modifica le aspettative «perché mostra l’impegno della Bce» a centrare l’obiettivo. Ammesso però che quelle misure siano corrette - e i dubbi ci sono - aspettative ancorate a un livello così basso hanno davvero l’“effetto” di frenare i prezzi a quella velocità. Le proiezioni macroeconomiche indicano oltretutto un’inflazione media annua pari all’1,2% per quest’anno, all’1% per il prossimo e all’1,5% per il 2021. Recenti previsioni di altre istituzioni non vanno oltre l’1,6%.

Cambiare l’obiettivo di inflazione?

La persistenza della bassa inflazione fa in realtà pensare che siano in gioco fattori strutturali contro i quali la politica monetaria potrebbe rivelarsi impotente (a meno che non diventi avventata, con il rischio di perdere il controllo dei prezzi). Avrebbe poco senso però modificare l’obiettivo di inflazione, che pure sarà riconsiderato nella strategic review promessa dalla nuova presidente Christine Lagarde. Alzarlo al 4%, come ha proposto per primo Olivier Blanchard ex capoeconomista dell’Fmi, potrebbe mettere ancora di più in rilievo le difficoltà della banca centrale a riportare l’inflazione verso l’alto senza quindi risollevare le aspettative di inflazione. Portarlo all’1-1,5% «e dichiarare vittoria» - come ha detto ironicamente Draghi - significherebbe però generare un effetto restrittivo perché a cambiare sarebbero le aspettative sulla politica monetaria: tassi oggi giudicati “espansivi” diventerebbero neutri o addirittura disinflazionistici. In ogni caso - e Draghi lo ha fatto capire - la Bce potrebbe perdere credibilità.