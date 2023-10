Le aspirazioni di viaggio nel 2024: vitalità, ecologia, app per risparmiare e sognare

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Nel 2024 viaggiare sarà vita. Il viaggio inteso come scoperta e nuove esperienze consente di evadere dalla routine quotidiana e vivere pienamente. Per scoprire in che modo si viaggerà Booking.com, spesso ricorrendo alla tecnologia, ha commissionato una ricerca coinvolgendo più di 27.000 viaggiatori in 33 Paesi e territori, combinando i dati con le sue analisi per rivelare sette tendenze di viaggio nel 2024. Il 78% degli italiani intervistati affermano di sentirsi più vitali durante le vacanze, mentre il 58% dichiara che, al ritorno a casa, vorrebbe assomigliare di più alla versione di sé mostrata in vacanza.

1.Impersonare un alter ego

Nel 2024 i viaggiatori avranno la sensazione di vivere più intensamente inventando un proprio alter ego durante la vacanza. Il 30% degli intervistati racconterà alle persone incontrate in viaggio storie di fantasia sulla propria vita. Questa tipologia di viaggiatore si diverte a incarnare una versione 2.0 di sé e fa di tutto per reimmaginarsi in una luce migliore. La metà dei viaggiatori ama l’opportunità di reinventarsi e l’anonimato che viaggiare offre. A sostegno dell’idea che in viaggio le persone tendono a mostrare un’indole diversa, più di due terzi degli intervistati (66%) si sentono più in sintonia con sé stessi durante le vacanze perché possono liberarsi delle inibizioni e abbracciare nuovi aspetti della propria personalità. Il 29% pagherebbe addirittura per noleggiare un’auto migliore di quella usata a casa per incarnare con sicurezza questa nuova identità. Inoltre, ben oltre la metà (65%) dei viaggiatori si sente “protagonista” durante i propri viaggi perché ha l’opportunità di diventare il personaggio principale della propria vita.

Loading...

2.Alla ricerca di climi più freddi

Il clima sulla terra non è mai stato così torrido, con temperature record che hanno creato ondate di calore in tutto il mondo. Il caldo afoso spinge sempre più viaggiatori a cercare climi freddi dove rinfrescarsi e rigenerarsi. Il 41% afferma che il cambiamento climatico influenzerà il modo in cui pianifica le vacanze nel 2024, mentre oltre la metà (55%) approfitterà delle vacanze per cercare refrigerio altrove.Ciò si traduce anche nell’aumento previsto dei viaggi verso luoghi ricchi di acqua, dove il caldo è più sopportabile ed è più facile dimenticare le proprie preoccupazioni. Tre quarti (75%) degli intervistati concordano sul fatto che stare vicino all’acqua li fa sentire immediatamente più rilassati, il 29% è interessato a trascorrere una vacanza vicino a bacini acquatici nel 2024. Mentre molti partono per una vacanza sull’acqua, l’immersione consapevole nell’acqua sta rapidamente diventando la futura versione mainstream della meditazione, dove la passione per il nuoto in acque libere incontra il movimento della terapia del ghiaccio (grazie, Wim Hof). Questi nuovi viaggi alla ricerca del benessere renderanno popolari lo yoga galleggiante, i bagni sonori in acqua e la meditazione sulla neve. Ci sarà anche un forte aumento dei ritiri di terapia del ghiaccio, degli hotel sottomarini e della “mermania” (la passione per la Sirenetta), dove l’acqua sarà lo scopo principale del soggiorno.

3.Lasciare tutto al caso

Sempre più viaggiatori cercano ciò che li sorprende e desiderano scoprire territori inesplorati. Il 42% dei viaggiatori italiani si è detto incline a prenotare un viaggio a sorpresa dove tutto, compresa la destinazione, sia sconosciuto fino all’arrivo. I viaggiatori più avventurosi, stanchi della monotonia della vita quotidiana, nel 2024 vogliono evitare vacanze standardizzate. Il 47% preferisce destinazioni lontane dai luoghi più turistici, mentre a un terzo (36%) piacerebbe viaggiare insieme a persone sconosciute. Anziché pianificare tutto nel dettaglio, questa tipologia di viaggiatore decide di abbandonarsi al caso, preferendo incontri casuali ed esperienze inaspettate. Il suo motto è: carpe diem. La maggioranza (60%) vorrebbe viaggiare nel 2024 senza aver programmato tutto in anticipo, in modo da avere più flessibilità, e più di due terzi (61%) preferiscono viaggiare senza piani vincolanti, per poter cambiare meta in base alle sensazioni del momento. Il settore dei viaggi sta già rispondendo rapidamente a queste esigenze con servizi tecnologici flessibili che consentono ai viaggiatori di annullare o modificare i piani, e di acquistare ora e pagare in seguito semplicemente cliccando un tasto spesso ricorrendo l’intelligenza artificiale.

4.Scoprire tradizioni culinarie

Durante le vacanze del 2024, gli appassionati di cucina si interesseranno ancora di più alle origini delle diverse pietanze per scoprire nuove specialità. Oggi, quasi i due terzi (62%) sono più affascinati rispetto al passato dalla storia delle delizie gastronomiche dei luoghi che visitano. Gli amanti della storia culinaria non si curano delle tendenze alimentari del futuro e preferiscono la genuinità dei piatti tipici artigianali. Attraverso il turismo gastronomico vengono in contatto con tradizioni, aree geografiche e prodotti che sono alla base di culture alimentari straordinarie. Ben il 93%, nel 2024, vorrebbe provare pietanze locali. C’è un’attenzione particolare ai sapori tradizionali e molti viaggiatori hanno il desiderio di assaggiare i piatti meno conosciuti di una cultura per riscoprire i segreti perduti o dimenticati di altre parti del mondo. È previsto un aumento delle esperienze culturali tipiche in cui ai viaggiatori viene raccontata la storia del cibo loro servito, il che può portare ulteriore orgoglio e guadagni extra alle comunità locali di tutto il mondo. Nel 2024 i viaggiatori buongustai avranno un approccio sperimentale che alterna realtà digitale e fisica per trasformare ogni scoperta in un’originale esperienza multisensoriale.