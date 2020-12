Le aste italiane chiudono l'anno con un’ampia offerta

Tra il 14 e il 16 dicembre Boetto manderà all'asta oltre 1.100 lotti, divisi in cinque sessioni, provenienti da un'importante villa ligure in dismissione; fulcro della vendita saranno i mobili antichi, tra cui un doppio corpo genovese Luigi XV e un comò Luigi XIV oltre alla collezione di ceramiche del XVIII e XIX secolo; tra i dipinti, il top lot sarà «L'usuraia» del Todeschini (stimato 25.000 euro).

Nel ricco programma di aste di arte moderna e contemporanea dal 15 dicembre c'è anche il catalogo presentato da Studio d'Arte Martini , che nel quale spicca il prezioso «Baco da setola» di Pino Pascali, opera del 1968, valutata tra i 140.000 e i 160.000 euro. Tra gli altri lotti di sicuro interesse verrà battuto all'asta una stele di Paolo Icaro («Personae: a foglia», opera del 1991 stimata tra i 20.000 e i 30.000 euro e in mostra alla GAM di Torino in occasione della retrospettiva sull'artista), «Paysage aver 2 personnages» del 1980 di Jean Dubuffet, valutata tra i 30.000 e i 40.000 euro, il progetto per «Arkansas Over the river» di Christo (35.000/45.000 euro) ed «East river» di Kusama, del 1991, che dovrebbe essere battuta tra i 30.000 e i 35.000 euro.

Il 17 dicembre, in prossimità del Natale, anche Finarte aiuta chi è ancora alla ricerca dei doni con un'asta di fotografie dei grandi maestri sotto i mille euro. Dai paesaggi geometrici e colorati di Franco Fontana alle dimensioni urbane di Gabriele Basilico, passando per la dolce vita di Slim Aarons e le polaroid di Nobuyoshi Araki. Mentre il 18 dicembre appuntamento con l’incanto di Arte Moderna e Contemporanea: de Chirico, Lai, Schifano, Salvo, Perilli e Leoncillo tra gli artisti presenti nel catalogo di oltre 300 lotti.

Il 15-16-17-18 dicembre dalla casa d'aste romana Babuino una lunga sessione d’asta di dipinti antichi, arte antica e tappeti dal castello di Conegliano, una collezione di argenti antichi, dipinti e arredi del XX secolo, marmi, archeologia, gioielli e oggetti d'arte. Tra le opere offerte un «San Sebastiano trafitto dalle frecce» della scuola di Annibale Carracci, stima 7.000 - 10.000 €, l’olio su tela attribuita a Pieter Jacobsz Van Laer «Viandanti al foro romano» con sempre la stessa stima e di Gian Paolo Pannini il «Capriccio architettonico con predica di un apostolo» è offerta dalla stima di 20.000 - 30.000 €.



A rendere ancor più variegato e raffinato il panorama dell'offerta dicembrina delle aste italiane sono i gioielli, orologi e borse griffate (settori che a dicembre funzionano sempre bene nell'ottica del regalo di Natale), che saranno presentate lunedì 14 da Faraone Casa d'Aste in occasione dell'ultimo evento dell'anno dell'azienda di Via Montenapoleone, momento in cui verranno battuti all'asta 212 lotti, tra i quali (oltre al vasto ventaglio di opportunità tra gioielli, diamanti, rubini e collane) spiccano 22 borse femminili a marchio Dior, Chanel e Louis Vuitton e 10 foulard della stessa Louis Vuitton.