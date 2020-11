Le chiusure dei governatori non danno diritto ai ristori: le Regioni ora battono cassa al governo Stando agli ultimi due provvedimenti che hanno definito le regole per la concessione degli indennizzi, gli aiuti vengono riconosciuti solo a seguito di un’ordinanza del ministero della Salute, con la quale si prevede l’inserimento di una regione in un’area di rischio più elevata, che possa essere l’arancione o la rossa di Andrea Carli

Stretta di Zaia, Bonaccini e Fedriga sui negozi e lo struscio

Stando agli ultimi due provvedimenti che hanno definito le regole per la concessione degli indennizzi, gli aiuti vengono riconosciuti solo a seguito di un’ordinanza del ministero della Salute, con la quale si prevede l’inserimento di una regione in un’area di rischio più elevata, che possa essere l’arancione o la rossa

3' di lettura

La variabile, allo stato attuale, c’è, e non è di poco conto. Dopo la decisione di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia di adottare, sulla base di ordinanze concordate, nuove misure restrittive in funzione anti assembramenti, sulle attività interessate da quest’ultima stretta anti coronavirus aleggia lo spettro di un mancato ristoro.

Dialogo aperto con il governo

Il nodo è tutto normativo. E i tre governatori (Luca Zaia, Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga) confidano che la questione venga affrontata e risolta dall’esecutivo nei prossimi giorni. «La prossima settimana - ha ricordato Fedriga - ci sarà una riunione tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna con il Governo perché come Regioni abbiamo chiesto che ci sia anche una compensazione di carattere economico per quelle attività che vengono compresse con questa ordinanza. Il Governo ha dato disponibilità all'incontro, ci auguriamo di arrivare a una soluzione in tempi rapidissimi».

I paletti nella concessione degli aiuti a fondo perduto

Stando a quanto disposto dai decreti Ristori, ovvero i due veicoli normativi che con il decreto Rilancio hanno individuato i criteri per ottenere gli indennizzi a fondo perduto stanziati in due tranche (in queste ore non si esclude un Ristori ter) dal governo a favore delle categorie interessate dalle misure restrittive via via adottate per arginare la corsa dei contagi Coronavirus, gli aiuti vengono riconosciuti solo a seguito di un’ordinanza del ministero della Salute, con la quale si prevede l’inserimento di una regione in un’area di rischio più elevata, che possa essere l’arancione o la rossa. Nel caso delle tre regioni che, per evitare che fosse il governo a mandarle in zona arancione o rossa (con conseguenze prevedibili sulle economie di quei territori), hanno giocato di anticipo e hanno promosso una nuova stretta, il rischio di non poter aver accesso ai ristori è uno degli scenari in campo.

Rileva l’ordinanza del ministro della Salute

Nei primi due articoli del Ristori bis, inviato al Senato per la conversione, viene chiarito che potranno contare sugli indennizzi le attività elencate nelle liste dei codici Ateco che «hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute».

Indennizzi automatici

Le attività delle Regioni che cambieranno colore per effetto di un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza,dunque, hanno accesso in automatico all'apposito fondo per futuri ristori da 340 milioni per il 2020 e 70 milioni per il 2021. La norma che istituisce il fondo non contempla la necessità di ulteriori decreti attuativi. È il caso, ad esempio, di bar e alberghi di Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana, ovvero le quattro regioni che proprio a seguito di un’ordinanza di Speranza sono passate dalla zona gialla a quella arancione. Per queste attività l’ultimo provvedimento Ristori prevede un indennizzo maggiorato al 200% dal 150% previsto dal Ristori 1. Questa integrazione arriverà quindi in automatico e chi dovesse avere già ricevuto il primo bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate ne riceverà un secondo.