Le Authority garanti tra limiti di ruolo e tutela della privacy

Un equilibrio che si fonda su due indicazioni assai rilevanti che provengono da Lussemburgo. Innanzitutto, responsabilizzazione dell’Autorità capofila che ha, per cosi dire, una speciale responsabilità, per l’appunto, a promuovere un’efficace tutela dei diritti fondamentali. Pena l’incoraggiare, nelle parole della Corte «una pratica di forum shopping, in particolare da parte dei titolari del trattamento, al fine di eludere tali diritti fondamentali». Quindi l’Autorità capofila deve essere cane da guardia che non solo abbai, ma sia anche in grado di mordere.

In secondo luogo, e forse l’aspetto più interessante della decisione, il processo di responsabilizzazione dell’Autorità capofila si lega a una visione, strettamente connessa, della stessa non come istituzione che “balla da sola” ma che, in una dimensione corale, non può sottrarsi «a un dialogo indispensabile nonché a una cooperazione leale ed efficace con le altre Autorità di controllo interessate».

Si tratta di un punto molto importante perché si attribuisce sostanza a quel dialogo orizzontale tra Autorità di protezione che il Gdpr ha provato a rafforzare dal punto di vista istituzionale, ma che va ovviamente poi testato, come in questo caso, anche al di fuori del board delle Autorità garanti.

In conclusione, sembra emergere un orientamento della Corte di giustizia che prova a emanciparsi da quella prospettiva unidirezionale di tutela della privacy digitale che ha caratterizzato le decisioni rilevanti più recenti e che guardi con maggiore ampiezza al sistema di protezione dei diritti fondamentali, cercando dunque un bilanciamento, spesso a geometria variabile, tra istanze frequentemente in conflitto.

Se in futuro si riuscisse ad ampliare ancora di più la visione in merito alla “costellazione” dei diritti in gioco che spesso sono coinvolti in questi casi, come, per esempio, libertà di espressione e diritto di iniziativa economica, l’obiettivo di una tutela sistemica,

in grado di inquadrare detta costellazione nel suo insieme,

potrebbe essere presto realizzato.