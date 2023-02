Le auto classiche italiane al centro della fiera Retromobile e in asta da Artcurial

1937 Maserati 6CM venduta da Gallery Aaldering a Retromobile Paris

Fra i ritrovamenti, spicca una Lamborghini Countach LP 400 del 1975 in condizioni piuttosto originali ma da restauro che ha sfiorato il milione di euro.

Diversi gli invenduti milionari, fra cui spicca il lotto più importante della settimana, una Ferrari 250LM del 1962 costruita per le competizioni in soli 32 esemplari, contesa in sala dal dealer Girardo per conto di un cliente al telefono fino a 20 milioni, non abbastanza per soddisfare una stima a richiesta attorno ai 25 milioni di euro. In questo caso le condizioni immacolate non hanno compensato l'assenza di storia competitiva dovuta al fatto che l'auto non ha mai gareggiato, fattore particolarmente importante per i compratori a questi livelli. È probabile che trovi un compratore successivamente a trattativa privata.

Sempre in ambito competitivo, la ben più recente Ferrari 575GTC nera dalle ingombranti appendici aerodinamiche non ha trovato compratori da una stima di 3,3-3,8 milioni di €. La Ferrari faceva parte di un considerevole gruppo di auto da competizione e da rally proposto, con risultati non sempre entusiasmanti poiché si tratta comunque di un settore di nicchia legato alle competizioni storiche e non all'uso quotidiano.

La seconda parte del catalogo proposta sabato 4 febbraio ha visto 2 lotti ritirati e 17 invenduti, mentre 45 erano proposti senza riserva. A guidare i realizzi due Ferrari di periodi ben diversi: una F40 del 1992 a 2,2 milioni di €, entro la stima di 2-2,5 milioni grazie alle commissioni, e una Ferrari 250GT Lusso Delfi anni ‘60 a 1,6 milioni, da una stima di 1,5-1,9 milioni di €. Sono restate invendute però una Ferrari F12 Tour de France del 2016, dalla stima di 1,2-1,6 milioni, e una Ferrari Daytona stimata 620-750mila €. Anche il lotto principale della seconda sessione non ha trovato collocazione: una recentissima Mercedes McLaren Stirling Moss che partiva da una di 3-4 milioni di euro.

Artcurial proponeva anche due barche storiche piuttosto differenti: un motoscafo Riva Super Florida del 1964 conteso fino a sfiorare 300mila euro, ben oltre la stima, grazie alla sua provenienza dall'attore Jean-Paul Belmondo, e uno yacht a vela aurica del 1927 rimasto invenduto da una stima di 80-120mila €.