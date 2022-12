Le auto e moto che han fatto la storia in formato Lego

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per l'imminente Natale, un regalo sicuramente gradito agli amanti di ogni etq del mondo delle auto e delle moto, sono le repliche in scala dei più iconici modelli che ora si possono riprodurre grazie alla Lego e ai suoi famosi mattoncini.

Ce né per tutti gusti: dalle moto più potenti, alle monoposto di Formula 1 passando per le auto rese famose dai film per finire con il camper che è stato sinonimo di libertà negli anni 60.

Ferrari Daytona

Le icone rombano con i mattoncini Lego

Tra i modelli che hanno fatto la storia del mondo auto e moto troviamo Ferrari Daytona S3, che fa parte della serie Lego Technic che è particolarmente indicata per gli adulti. L'iconica supercar viene riproposta in 3.375 pezzi che riproducono fedelmente in scala 1:8 tutti i particolari che l'hanno resa celebre. Come ad esempio il cambio sequenziale a 8 rapporti o le portiere con apertura a farfalla. Inoltre, con il numero di serie unico per ogni set in vendita, sono offerti da lego premi e contenuti speciali fruibili online. Lego Technic Ferrari Daytona ha un prezzo di 450 euro.

Chevrolet Camaro

Sempre in tema di “leggende”, ecco la Chevrolet Camaro Z28, che Lego riproduce fedelmente con 1.456 pezzi che vanno a comporre la versione originale che l'azienda americana ha lanciato nel 1969. Immancabile il mitico motore V8 che si deve ricostruire sotto il cofano apribile. C'è anche uno sterzo funzionante e le porte e il bagagliaio si possono aprire per evidenziare gli interni dell'auto minuziosamente riprodotti. Il set Lego Chevrolet Camaro Z28 (10304) costa 100 euro ed è indicato per appassionati maggiorenni.

Xamper Van Volkswagen T2

Non solo auto tre i mezzi che sono passati alla storia. Lego ha deciso di inserire il mitico Camper Van Volkswagen T2, divenuto uno dei simboli degli anni Sessanta, quando gli hippie lo scelsero come loro mezzo per spostarsi tra un festival musicale e le spiagge più assolate di ogni continente. E la versione proposta da Lego, costituita da 2207 pezzi, ha tutto quello che serve per rivivere quella vita “on the road”: una cucina da campeggio, un frigorifero, un tavole estraibile e pure un letto pieghevole. E non manca anche una bella tavola da surf e una tenda da campeggio. E per rendere ancora più personale il van di Volkswagen sono presenti nel set una serie di adesivi da applicare sulla carrozzeria. Destinato ai vecchi e nuovi hippie maggiorenni, Lego Camper van Volkswagen T2 (10279) ha un costo di 160 euro.

Vespa 125

E quando si parla di libertà, non si può non pensare alla Vespa. Lego ha nel catalogo dei suoi set il modello da 125cc del 1946 che si può ricomporre grazie ai 1.107 pezzi presenti. Tanti i dettagli proposti, tra cui un mazzo di fiori da inserire nel cestino sul retro o il manubrio con ruota sterzante. Il colore della Vespa è quello che era più in voga negli anni 60 ovvero l'azzurro pastello. Lego Vespa 125 (10298) costa 100 euro ed un set consigliato per gli adulti.