Le auto elettriche in arrivo nel 2024

Il 2024 verrà ricordato per il lungo elenco di nuove auto elettriche, pronte ad essere lanciate durante il corso dell’anno. Tra i debutti attesi, occhi puntati sul primo suv compatto anche elettrico prodotto da Alfa Romeo: si chiamerà Milano e sarà svelata ad aprile. Scorrendo le novità non mancano modelli come la Citroen e-C3, da cui deriverà anche la futura Fiat Panda elettrica.

