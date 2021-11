Le auto elettriche di Musk, 10 modelli tra quelli prodotti e quelli mai arrivati (per ora)

Tesla Model Y

Presentata a marzo 2019, la Tesla Model Y è la versione crossover della Model 3 con cui condivide stile e un lungo elenco di componenti. Caratterizzata da un'autonomia superiore ai 500 km, i primi modelli arrivati in Italia sono prodotti nello stabilimento cinese dove vengono realizzate alcune versioni della Model 3.

Tesla Semi

Il trattore stradale di Tesla è stato presentato per la prima volta nel novembre 2017. Presentato da Musk con un'autonomia fino a 800 km, doveva essere messo in produzione nel 2019. Ad oggi qualche avvistamento dei prototipi su strada ma il debutto dovrebbe essere vicino. La conferma è arrivata Roman Laguarta, amministratore delegato di PepsiCo la multinazionale del settore food&drink e produttrice dell’omonima bevanda, che con un tweet ha recentemente annunciato l'arrivo del Tesla Semi all'interno della sua flotta di veicoli.

Tesla Roadster 2.0

Svelata nel 2017, la Tesla Roadster 2.0 secondo Musk rivoluzionerà il mercato delle supersportive elettriche grazie agli oltre 1000 km di autonomia che si vanno ad aggiungere all'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 2.1 secondi e ai 400 km/h di velocità massima. Ordinabile sul sito Tesla con un anticipo di 4000 euro più 39 mila dopo 10 giorni per la versione roadster (che diventano 4000 più 211.000 euro per la versione Founders Series), ad oggi non si hanno informazioni certe sulla produzione della Roadster 2.0 e lo sviluppo sembra bloccato. Nel maggio 2020 Elon Musk ha infatti dichiarato in un’intervista con il frontman statunitense Joe Rogan che il progetto della coupé quattro posti elettrica Roadster era stato per il momento accantonato nello sviluppo in favore di altri modelli. Quando Rogan chiese a Musk quando avrebbe potuto acquistare una Roadster, Musk ha risposto che non era in grado di fornire una data. «La Roadster è un po’ come un dessert - ha detto Musk - dobbiamo prima procurarci carne, patate, verdure e roba del genere prima di pensare al dolce».

Tesla Cybertruck

Presentato a novembre 2019, il Cybertruck rappresenta il concetto di pick-up secondo Tesla. Ordinabile sul sito con un anticipo di 100 dollari, ad oggi non si ha una data certa di messa in produzione. Caratterizzato da linee futuristiche e da una gamma con tre motorizzazioni elettriche, sarà prodotto nel nuovo impianto in Texas. Nel 2019 la produzione era stata annunciata a fine 2021 ma ad oggi non è stata ancora presentata la versione di serie del Cybertruck e il sito indica il 2022 come inizio della produzione. Ancora non si vede

Tesla Cyberquad

Visto nel 2019 in occasione della presentazione del Cybertruck, il quad di Tesla battezzato Cyberquad era in realtà un Yamaha Raptor Atv modificato in versione elettrica da Zero Motorcycle. Come annunciato recentemente da Musk, probabilmente il Cyberquad sarà realizzato nella nuova gigafactory in Texas e sarà caratterizzato da un'elevata sicurezza di utilizzo.