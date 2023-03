Le auto elettriche spingono la crescita in Europa. Tesla Model Y prima in classifica

Auto elettriche, aumenta la Y, ma cala la Model 3

La Model Y è tra i primi 5 modelli registrati in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. È stata anche la decima auto più immatricolata nella classifica dall’inizio dell'anno. Ma l’aumento della popolarità della versione crossover Y ha comportato un volume notevolmente inferiore per la Model 3 che, infatti, ha fatto registrare a febbraio un calo del 49% rispetto alle immatricolazioni dello stesso mese del 2022.

Auto elettriche, le auto cinesi a quota 2,7%

Un'altra tendenza fatta registrare nei due mesi iniziali dell'anno è stata la crescente popolarità delle auto prodotte in Cina, anche se i risultati di febbraio non hanno rivelato che le vendite siano in continua cresciuta in modo sostanziale rispetto ad altre aree geografiche. A febbraio, infatti, solo il 2,7% delle nuove vettire immatricolate in Europa è stato prodotto in Cina, sia pure un calo minimo rispetto al 2,9% fatto registrare nello stesso mese di febbraio dell’anno scorso.

Auto elettriche, le cinesi più a rilento del previsto

Secondo le rilevazioni di Jato l’ingresso dei veicoli cinesi in Europa non sta avvenendo così rapidamente come molti si aspettavano. La spiegazione dell’’istituto britannico è che c’è chiaramente molto lavoro ancora da fare sui modelli in vendita nel Vecchio Continente, ma anche sui piani di produzione e sulle strategie di marketing prima che questi marchi possano davvero espandersi con successo rispetto ai marchi nazionali nei principali paesi europei.

Auto elettriche, la Tesla Model Y n.1 fra i Bev

Nella top ten delle vendite di elettriche a febbraio in testa c'è la Model Y con 18.446 unità (+173%) seguita dalla Vw ID.3 con 5.375 vendite (+139%) e dalla Vw ID.4 5194 unità (+90%). Seguono poi la Nuova Fiat 500 quarta (+26%) e l'altra Tesla, la Model 3 (-49%), la Volvo XC40 (+175%), la Dacia Spring (+18%), la Peugeot 208 (+106%), l'Audi Q4 (+74%) e la Skoda Enyaq per un complessivo come detto di 118.329 immatricolazione pari al 33% in più rispetto al 2022.

Auto elettriche, la Tesla Y n.1 nella top ten assoluta

Nella top ten assoluta delle vendite a febbraio in Europa, in testa è la Tesla Model Y con 18.466 unità che precede di poco la Dacia Sandero con 18.431 unità e la Peugeot 208 con 16.180 vendite. A seguire in quarta posizione c'è la Vw T-Roc con 15.760 unità, segue la Opel Corsa con 15.120 unità e la Toyota Yaris Cross con 14.772 unità. Settima la Dacia Duster con 14.038 unità, la Fiat 500 con 13.542 unità, la Vw Golf con 13.399 e la Skoda Octavia con 12.296