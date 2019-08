Le auto più famose di Piech / Audi A2 (1999)

L'Audi A2 è un'automobile, classificabile nel segmento B, prodotta dalla casa automobilistica tedesca Audi dal 1999 al 2005. Derivata da un primo prototipo presentato al Salone dell'automobile di Francoforte nel 1997, si caratterizzava da un uso quasi totale dell'alluminio, sia nella struttura che nella carrozzeria al fine di ridurre i pesi del veicolo e contenere i consumi. Si trattava di un tentativo del Gruppo Volkswagen di inserirsi in una nicchia di mercato, classificabile in varie tipologie di auto, dalla berlina “hatchback”, alla station wagon o alla piccola monovolume, e questa particolare categoria era stata fino a quel punto dominata soprattutto dalla Mercedes-Benz Classe A, con cui la A2 si confrontava anche per livello di accessori e prezzo. La A2 è stata equipaggiata da propulsori sia a benzina che a gasolio, i primi nella conformazione a 4 cilindri, i secondi in quella a 3; tutti di cilindrata abbastanza ridotta, 1390 e 1598 cc per le versioni a benzina, 1191 e 1422 cc per quelle diesel. Le potenze espresse da questi propulsori andavano dai 61 ai 90 cv per le versioni diesel, dai 75 ai 110 cv per quelle a benzina. La versione 1.200 diesel si distingueva per un aspetto più snello rispetto alle altre versioni, con un peso limitato e un'aerodinamica ricercata, il CX era di 0,25, la A2 raggiungeva il consumo record di 3 litri di carburante per 100 km.