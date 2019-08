Le auto più famose di Piech / Audi A8 (1994)

Il grande impegno di Piech in Audi, di cui nel 1974 diviene Responsabile dello Sviluppo Tecnico e, nel 1975, membro del Consiglio di Amministrazione consentì al brand di Ingolstadt di imprimere una svolta epocale attraverso soluzioni tecnologiche lungimiranti: Piech, infatti, credette nel motore a cinque cilindri che dominerà il Campionato del Mondo Rally ed è tuttora utilizzato, ovviamente rivisto, sull'Audi RS3 e ancora nel turbocompressore, non c'è praticamente motore, oggi, che non ne faccia uso. E ancora nella trasmissione “quattro” vero elemento distintivo Audi o nella scocca interamente zincata e nel motore diesel ad iniezione diretta (TDI). Sua è stata la decisione di montare per la prima volta un V8 su un'Audi e di alleggerirne la struttura grazie al telaio in alluminio ASF: siamo nel 1994 e l'ammiraglia A8 surclassa, dal punto di vista tecnologico, le coetanee di Bmw Serie 7 e anche la Mercedes Classe S.