Le auto più famose di Piech / Audi Quattro (1980)

L'Audi Quattro era un'auto coupé prodotta da Audi tra il 1980 ed il 1991. Come suggerito dal nome, è nota per essere stata la prima vettura europea di grande serie ad adottare la trazione sulle quattro ruote. Il progetto della Quattro prese le prime mosse nel febbraio del 1977, da un'iniziativa dell'allora responsabile Audi per i telai, Jorg Bensinger, il quale diventerà di lì a poco il team manager del progetto relativo alla futura sportiva a trazione integrale, sia pure sotto la supervisione di Piech direttore tecnico di Audi. Inizialmente Bensinger intendeva installare un sistema a quattro ruote motrici su una vettura esistente, ma l'ingegner Piech, membro del consiglio di amministrazione oltre che responsabile del reparto sviluppo e ricerca, propose di progettare un'auto del tutto nuova. Nel settembre del 1977 venne quindi avviato il progetto EA 262 che prevedeva, trainato dal auspicato successo della quattro, la produzione di massa di automobili a trazione integrale su larga scala. L'idea generale non fu comunque solo quella di produrre una vettura sportiva, ma di impiegarla anche in ambito sportivo per dimostrare la validità delle teorie di Bensinger. Per questo, si stabilì che la vettura avrebbe dovuto essere prodotta in soli 400 esemplari, per ottenere l'omologazione nel gruppo B e per poterla impiegare nel Mondiale Rally.