Le auto più famose di Piech / Bugatti Veyron (2001)

E sempre Piech che si deve ringraziare per la creazione della Bugatti Veyron, annunciata a Ginevra nel 2001 come auto di serie più veloce della storia, promessa su strada per il 2003 e arrivata solo nel 2005, dopo tanti problemi di messa a punto, brutte figure in pista, rotture, incendi e dirigenti silurati. Un milione di euro, tasse escluse, era quanto serviva per mettersene una in garage, ma era chiaro che produrre una Veyron costasse di più. Ci sono voluti un pò di anni, ma nel 2013 alla Bugatti hanno ammesso che per ogni unità venduta perdevano ben 4.951.000 euro. La straripante personalità di Piech si riversa anche sui progetti a volte bizzarri dei quali si innamora e sui quali investe quantità di denaro pazzesche; che queste fossero poi cifre ingiustificate è molto difficile dirlo. Per una Veyron sulla quale si perdevano 2 milioni circa a esemplare prodotto, Sua anche l'idea di realizzare la Bugatti Veyron che resta la supercar più veloce, potente e costosa mai vista al mondo.