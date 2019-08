Le auto più famose di Piech / Porsche 917 (1969)

Un'auto con un motore a dodici cilindri da 560 cv presentata nel 1969 e destinata a diventare una delle auto da corsa di maggiore successo al mondo. Un dettaglio della 917: Piech fece lavorare al tornio il pomello della leva cambio che era realizzato in legno di balsa, per alleggerirlo. Nel 1970 e nel 1971 Porsche ha vinto e dominato il Campionato del Mondo Marche ottenendo con la 917 la vittoria per due volte consecutive nella 24 Ore di Le Mans. Quando alla fine della stagione 1971 fu chiusa la produzione della 5 litri, Piech si cimentò nel tentativo di produrre un motore aspirato con 16 cilindri: il 917/10 turbo che debuttò nel 1972 nel campionato nordamericano. Con una potenza di 1.000 cv la Porsche 917/10 si aggiudicò al primo tentativo il campionato CanAm e la Interserie. Negli anni che Piech ha seguito la Porsche 917/30 da 1.100 CV ha messo a segno successi e vittorie che solo una modifica al regolamento ha interrotto