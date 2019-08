Le auto più famose di Piech / Volkswagen Golf IV (1997)

Un anno prima del lancio dell'Audi A8, in pratica dopo che l'aveva deliberata, Piech cambia casacca: nel 1993 è n°1 del marchio Volkswagen che in quel momento naviga in acque burrascose. Sì, a leggerne adesso i numeri non si direbbe, ma poco più di vent'anni fa a Wolfsburg si navigava a vista. Per uscire dalla palude, Piech punta forte sul prodotto: la Golf IV, del 1997, è forse la migliore di tutte dal punto di vista qualitativo e anche del design. Oltre ad essere la Golf che ha introdotto il cambio doppia frizione DSG. Altrettanto si può dire della Passat di quinta generazione, anno di nascita 1996: la cura per l'aerodinamica, per l'assemblaggio e le finiture ne fanno una delle migliori di sempre, senza contare che il pianale con motore longitudinale permette di montare motori di altissimo livello, fra cui il V6 turbodiesel Audi e il W8 a benzina.