Le auto più famose di Piech / Volkswagen Lupo 3L TDI (2000)

La Lupo 3L debutta nel 2000 ed è dotata del nuovo propulsore diesel 1.200 cc TDI da 61 cv. Un obiettivo ambizioso quanto la vittoria in un mondiale di Formula 1: così Ferdinand Piech, il grande boss della Volkswagen, aveva definito la realizzazione di un'auto che consumava in media solo tre litri ogni cento chilometri. Ci sono voluti un paio d'anni, un nuovo motore turbodiesel da 1.200 cc, un cambio robotizzato e il ricorso a materiali ultraleggeri, ma il traguardo è raggiunto. D'accordo ci volevano 27 milioni di lire, difficile immaginare l'utilitaria Volkswagen come una vera concorrente delle altre “piccole”, ma la sua vittoria resta schiacciante sul piano delle raffinatezze tecnologiche e su quello ambientale.