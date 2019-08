Le auto più famose di Piech / Volkswagen Phaeton (2002)

La Volkswagen Phaeton è una berlina di lusso presentata dalla Volkswagen nel 2002 e rimasta in produzione sino al 2016. Era il modello di punta della casa automobilistica tedesca. Verso la fine degli anni novanta Ferdinand Piech, allora capo della Volkswagen, consegnò agli ingegneri una lista di 10 parametri tecnici che la vettura avrebbe dovuto rispettare. Nonostante pareri contrastanti che ritenevano il progetto rischioso, si decise di produrre lo stesso la nuova ammiraglia. Per il solo assemblaggio della Phaeton venne realizzata una nuova fabbrica la Glaserne Manufaktur a Dresda. A causa dei bassi volumi di vendita, la Phaeton è da considerarsi stata una perdita per la Volkswagen. Il 18 marzo 2016 viene prodotto l'ultimo esemplare, il numero 84235 uscito naturalmente dallo stabilimento di Dresda.