Le auto più famose di Piech / Volkswagen XL1 (2002)

In origine era la “1 Litre car”, un sogno, ma anche un'utopia di Ferdinand Piech che agli inizi del nuovo secolo voleva a tutti i costi una vettura capace di percorrere 100 km con 1 litro di carburante. Un sogno che è divenuto realtà con la Volkswagen XL1, con diversi step evolutivi dal 2002, al 2009 e infine dal 2013 con il passaggio da concept car a vettura reale e quasi in normale produzione. Era possibile di sviluppare un'auto che consumava un litro di carburante per 100 km senza cadere in estremi totalmente poco pratici? Così si domandava Volkswagen all'inizio degli anni 2000 sotto la guida di Ferdinand Piech. Poi nel 2002 la grande sorpresa: Piech si presenta all'Assemblea generale annuale di Volkswagen al volante di una sorta di sigaro nero dal rendimento sorprendente: 0,89 litri di gasolio consumati ad una velocità media di 72 kmh. L'impresa era stata possibile grazie allo studio 1L, internamente noto come CC0. Si trattava di un veicolo pesante appena 390 chilogrammi con due posti disposti uno dietro l'altro. Non c'era altro modo per riuscire a consumare così poco, perché il corpo vettura era largo appena 1,25 metri, così da vantare un Cx di 0,159. Per ridurre la resistenza all'aria gli specchietti retrovisori erano stati sostituiti da telecamere. Nonostante tutto, la 1L non era poi così spartana. Era dotata di ESP con ABS, airbag del guidatore, Keyless-Go e 80 litri di bagagliaio. Il motore era piccolo quanto il vano bagagli: monocilindrico aspirato di 300 cc di cilindrata, a iniezione diretta, da 8,5 cv di potenza a 4000 giri e 18,4 Nm di coppia a 2000 giri.