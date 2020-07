Le auto più vendute in Italia: dalla Panda alla Mini Cabrio, dalla Porsche 911 alla Golf a metano di Corrado Canali

E' iniziata la risalita delle vendite di nuove auto in Italia? Pare di sì. Archiviato un semestre drammatico in termini di unità vendute visto il calo del 46% e in attesa degli incentivi che potrebbero scattare già all'inizio di agosto gli italiani dimostrano di essere sempre più attratti dalle auto elettrificate: le ibride, di tipo leggero, full o plug-in aumentano dell'84,4% a giugno e del 17,7% nel semestre, le elettriche performano altrettanto bene con il 53,2% in più a giugno e col 99,9% da gennaio a giugno. In forte calo sia nel mese di giugno che nel semestre le immatricolazioni di auto a benzina, diesel e a gas.