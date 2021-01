Le auto più vendute / Lancia Ypsilon - 43.033 esemplari

La ricetta scelta da Lancia per rinnovare la Ypsilon conserva tutte le caratteristiche e il Dna che ne hanno decretato il successo in 35 anni di carriera. Le novità introdotte riguardano stile, raffinatezza degli interni, connettività e propulsori. Questi includono ora versioni a benzina, Gpl e metano oltre alla motorizzazione mild hybrid più attenta all'ambiente, che abbina al motore termico un elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio. Disponibile come sempre in svariati allestimenti e serie speciali eleganti e distintive - anche con colorazioni “double color”, alcune delle quali abbinano colorazioni opache e lucide - Ypsilon offre numerosi contenuti di serie. Tra questi: climatizzatore, volante in pelle, radio Uconnect con schermo touch da 5”, fendinebbia e sistema audio Dab.

Listino prezzi Lancia Ypsilon