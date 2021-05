Le autocrazie senza regole e l’Europa disarmata

Potere di dissuasione? Scarso, come sempre con le sanzioni. Del resto non è Lukashenko il problema ma il suo protettore, la Russia di Putin. Che, di questi tempi intrattiene pessimi rapporti con l’Europa e non solo per il caso Navalny: in febbraio non ha esitato a umiliare pubblicamente Josep Borrell, il suo rappresentante in visita a Mosca. Non risparmia le minacce militari all’Ucraina. O gli attacchi informatici su larga scala alla cyber-sicurezza dell’Unione e alla stabilità delle sue democrazie a colpi di fake news: sport molto praticato anche dalla Cina.

La verità è che il peso dell’Europa sulla scena globale ha imboccato un pericoloso piano inclinato. Di sicuro non le giova la fama di incassatore instancabile dei colpi bassi in arrivo da autocrazie vicine e lontane attraverso una politica di puro arbitrio che scientemente prescinde da regole internazionali, convenzioni diplomatiche, comportamenti consolidati nell’intento di sovvertire quel che resta del vecchio ordine costituito.

La Turchia di Erdogan, le sue esplorazioni corsare nel Mediterraneo orientale sotto sovranità greca e cipriota, l’espansionismo regionale dalla Siria alla Libia, gli insulti a ripetizione ai leader europei sotto costante ricatto migratorio sono un’altra faccia del mosaico impazzito delle regole spezzate. Come la Cina che strappa i vecchi patti su Hong Kong e cresce e prolifera sulle norme violate della Wto.

Come il Marocco che consente l’arrivo di 8-9.000 migranti a Ceuta per ritorsione contro la decisione della Spagna di accogliere per cure ospedaliere il leader indipendentista del Sahara occidentale.

Non tutto è perduto. A condizione di uscire dall’inerzia, di contrastare punto per punto i comportamenti fuorilegge che oggi tentano di riscrivere la mappa degli equilibri mondiali.