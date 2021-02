Le autoriforme necessarie dell’Unione di Luigi Paganetto

(AdobeStock)

4' di lettura

Questo volume nasce da alcune circostanze che credo sia giusto rendere esplicite al lettore.

La prima è che, dopo alcuni anni di lavoro sul progetto Revitalizing Anaemic Europe della Fondazione Economia di Tor Vergata (Gruppo dei 20), ho accumulato una serie di riflessioni che mi è sembrato meritassero un inquadramento complessivo. Il volume nasce, dunque, come una collezione di analisi fatte in tempi diversi, riviste in questa occasione, sia per attualizzarle, che per dar loro la necessaria omogeneità. C’è comunque un filo conduttore nell’approccio adottato che è quello di fornire una guida a studenti e lettori sugli eventi che dall’euro in poi hanno caratterizzato la costruzione europea.

Loading...

La seconda è l’essermi trovato, nel tenere il mio corso universitario, di fronte alla difficoltà di disporre di un testo capace di mettere assieme i dati e gli aspetti istituzionali. Ecco perché il volume segue un percorso in cui viene tracciata una panoramica delle questioni più controverse che hanno affannato e tuttora affannano l’Europa. L’idea è quella di aiutare, chi lo voglia, ad averne consapevolezza o a trasmetterla ad altri. Si tratta di un compito oggi particolarmente arduo a causa dello straordinario cambiamento e impegno che la crisi del Covid-19 sta imponendo all’Europa. L’obiettivo di fondo del volume è la convinzione che non si può prescindere dall’Europa e che bisogna spiegare perché è proprio così. Ma anche che è impossibile parlare delle difficoltà e dei ritardi dell’economia e della società italiana senza inserirli nel quadro europeo.

Al di là della contrapposizione di principio tra sovranisti e non, l’Europa è un riferimento essenziale oltre che necessario, non solo per il nostro Paese. Occorre peraltro riconoscere che c’è una forte esigenza che a Bruxelles vengano prese decisioni capaci di rivitalizzare un’Europa anemica.

Quando usai per la prima volta, qualche anno fa, quest’espressione, sembrava fosse troppo “forte”. Poco alla volta è entrata nell’uso comune e oggi, semmai, sembra debole rispetto ai tanti problemi da affrontare. L’Europa stenta a crescere e deve fronteggiare sfide globali quali la crisi demografica e migratoria, i conflitti commerciali tra Stati Uniti e Cina, le conseguenze della globalizzazione, il cambiamento climatico e le esigenze ambientali.