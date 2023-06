Le autorità Usa accusano Amazon di pratiche ingannevoli per Prime

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Federal Trade Commission statunitense ha accusato Amazon per quello che ha definito uno sforzo durato anni per iscrivere i consumatori senza consenso al suo programma Prime e per rendere difficile la cancellazione degli abbonamenti.

In una denuncia depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, l’agenzia ha accusato il gigante del commercio elettronico di aver utilizzato disegni ingannevoli, noti come “modelli oscuri”, per ingannare i consumatori e convincerli a iscriversi al programma.

«Più difficile acquistare articoli senza Prime»

Secondo l’agenzia, l’opzione di acquistare articoli su Amazon senza iscriversi a Prime era in molti casi più difficile. Inoltre, a volte ai consumatori veniva presentato un pulsante per completare le transazioni, che non indicava chiaramente che li iscriveva anche a Prime.

L’agenzia di regolamentazione, guidata da Lina Khan, presidente critico di Big Tech, ha anche affermato che la dirigenza dell’azienda ha rallentato o rifiutato le modifiche che rendevano più facile l’annullamento dell’abbonamento. Secondo l’agenzia, questi modelli violano la legge della Ftc e un’altra legge chiamata Restore Online Shoppers’ Confidence Act.

Lanciato nel 2005, Prime conta più di 200 milioni di membri in tutto il mondo che pagano 139 dollari all’anno, o 14,99 dollari al mese, per ottenere spedizioni più veloci e altri vantaggi, come la consegna e il reso gratuiti. In un comunicato stampa che annuncia l’azione legale, l’Ftc ha dichiarato che, sebbene la denuncia sia stata notevolmente ridimensionata, essa contiene «una serie di affermazioni» che confermano le sue accuse contro Amazon.