Le aziende chiedono più supporto

Creare una collaborazione maggiore tra chi ha il compito di aiutare le imprese a conquistare nuovi mercati. «Fare ancora più sistema tra Agenzia Ice, Simest, Sace. Abbiamo raggiunto risultati tangibili lavorando insieme, ora bisogna rafforzare il gioco di squadra», ha detto Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, intervenuta ieri al pre-summit 2022 “Made in Italy, Driving Innovation, Sustainability and Resilience” organizzato dal Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24. La situazione geopolitica, la grande volatilità che esiste a livello globale, rende difficile e più rischioso per le imprese andare in nuovi mercati: «Occorre un servizio di intelligence – ha sottolineato Beltrame Giacomello – che ci aiuti proprio a valutare i rischi. Un servizio particolarmente importante per le pmi». La situazione di oggi, ha aggiunto, «non è una semplice crisi, siamo dentro una multicrisi, che ha diverse cause. Per le soluzioni servono tempi lunghi e aggiustamenti continui, con uno sforzo importante da parte di tutti. Anche perché il nostro sistema produttivo è molto esposto a fattori esterni».