Le aziende e le banche: positivi sul Paese, c’è voglia di investire

La locomotiva

Queste aziende, aggiunge Lazzaroni, «sono la locomotiva di un sistema perché ciascuna di loro lavora con 200-300 piccole e medie imprese sul territorio». Ma «le aziende leader, in questo periodo di trasformazione digitale e ambientale, hanno anche una responsabilità nei confronti della propria supply chain - evidenzia Lazzaroni -. Rispetto a questo, ci stiamo confrontando col ministro Urso e col Governo e la transizione 5.0 è per noi un punto molto rilevante. Abbiamo aziende di grande dimensione, abbiamo una media di export del 50 per cento, alcune esportano il 90, ma il 60 per cento delle nostre aziende che hanno un brand molto significativo e noto a livello globale, sono di media dimensione ed hanno bisogno di supporto». Transizione 5.0 e formazione 4.0 sono temi molto importanti.

Sace: aiutiamo le pmi del Sud a crescere

È stato messo in campo un programma specifico per il Sud, annuncia Alessandra Ricci, ad di Sace. «Stiamo collaborando con l'Università Federico II di Napoli - prosegue - e in questo momento facciamo formazione a circa 100 imprenditrici del Sud, tutte delle piccole e medie imprese, per fornirgli tutti gli strumenti che devono supportarle per fare investimenti in maniera consapevole permettendo di affacciarsi anche sui mercati internazionali. Il Sud come export - rileva Ricci - è cresciuto del 28 per cento nel 2020-2022 rispetto al 2020-2021, quindi meglio della media nazionale. Si può fare di meglio. Ma per fare di meglio, considerato che la piccola e media impresa ha maggiori difficoltà per raggiungere i contatti col suo acquirente estero, mettiamo in contatto i grandi buyer esteri, laddove pensiamo che l'export italiano sia sottopenetrato, con la filiera delle pmi italiane».

L’incremento dell’export

«È un'attività che abbiamo iniziato recentemente - sottolinea l'ad di Sace - ed ha fatto sì che ci sia stato un incremento di export di circa 4 miliardi. Diamo poi garanzie per accedere a finanziamenti e contratti. Nel 2020-2022 abbiamo dato circa 4 miliardi di garanzie, ma nei primi 6 mesi dell'anno, soprattutto sul tema infrastrutture, Sace è intervenuta garantendo 300 operazioni per circa un miliardo. Siamo intervenuti, per esempio, dando cauzioni a supporto della Salerno-Reggio Calabria, della Palermo-Catania, dell'aeroporto di Palermo, del porto di Salerno e dell'interporto di Nola».

Parco del Colosseo: in 6 mesi +20 per cento sul 2022

Bene anche il turismo e i grandi beni culturali. «Nel 2022 - annuncia Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo - siamo stati visitati da 9 milioni e 800mila persone, il 75 per cento dei quali provenienti dall'estero. Ci sono stati 55 milioni di euro di incasso e quest'anno siamo già al 20 per cento in più di incassi e visitatori». Per Parco del Colosseo si intende un'area di 80 ettari nel cuore di Roma, di cui 47 aperti al pubblico, tra Colosseo, Domus Aurea, Palatino e Foro. «Nel 2022 - aggiunge Ricci - abbiamo avuto anche un record di visitatori la cui età è inferiore ai 40 anni. Stiamo portando avanti i temi dell'accessibilità e della sostenibilità economica e ambientale. Il 2025, anno del Giubileo - evidenzia Ricci -, è l'anno significativo per noi. In un luogo come il nostro dobbiamo essere preparati a ricevere visitatori che, secondo le previsioni, saranno circa 50 milioni».

Banca Ifis: design vantaggio delle aziende italiane

Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, riconosce che «le aziende italiane hanno un vantaggio, il design. I prodotti italiani vengono venduti molto bene». Previsioni? «I dati confermano il Pil intorno all'1 per cento in chiusura del 2023, che è un dato significativo e importante», prosegue, mentre per l'inflazione «tutti abbiamo capito di aver bisogno di una normalizzazione monetaria. La trasmissione di una politica monetaria richiede però tempo, forse la Fed negli Usa è partita tardi e l'Europa ha seguito. Abbiamo avuto 7 aumenti dei tassi di interesse, ci aspettiamo un aumento ulteriore ma sarà ridotto rispetto a quanto abbiamo visto».