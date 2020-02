Le aziende e il coronavirus, quale strategia

Senza però, nella maggioranza dei casi, perdere di vista la necessità di bilanciare l'allocazione delle capacità produttive anche nel nostro Paese. Chiaramente la Cina è un grandissimo produttore e non possiamo pensare che non ci siano ripercussioni in qualche catena logistica di componenti o materie prime. Certo i problemi saranno maggiori per quelle aziende che hanno scelto la Cina come unico luogo di produzione , nel caso in cui la chiusura delle fabbriche dovesse protrasi oltre il mese di febbraio.

Importante anche sottolineare che una delle caratteristiche di queste catena sono i tempi di shipping che creano, in giro per il mondo, delle “riserve viaggianti” di merci che possono darci il tempo per reagire.

E le aziende di famiglia sono molto reattive, da sempre. Concludendo, grande attenzione e vicinanza verso questo splendido e gigantesco Paese, attivi verso tutti quelli che lavorano con noi, proattivi verso il business nel Mondo.

(*) Presidente Aidaf