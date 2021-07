«Le aziende con le maggiori prospettive di crescita sono nei semiconduttori»

4' di lettura

È uno scenario di sostanziale stabilità quello che dovrebbero offrire i listini nei prossimi mesi. Il rialzo dell’inflazione non dovrebbe essere strutturale e la politica monetaria delle banche centrali continuare ad essere accomodante ancora per un po’ di tempo. I settori più interessanti in questa fase sono perlopiù difensivi ed è nel comparto dei semiconduttori che ci sono le società con le maggiori prospettive di crescita. Abbiamo parlato di tutte queste tematiche con Fabrizio Santin, senior ...