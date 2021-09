«Le aziende non possono farcela da sole: inevitabile l’impatto sui prezzi finali»

3' di lettura

Non solo Vietnam e non solo materie prime tessili, bensì anche semilavorati, prodotti chimici e componenti. E poi il costo dei noli e i tempi sempre più imprevedibili delle navi container che attraversano mari e oceani. Sui primi mesi della «nuova normalità» post Covid del tessile-moda-accessorio (Tma) pesano numerose incognite e soprattutto costi crescenti, che potrebbero rallentare o persino interrompere la ripresa tanto invocata dal settore dopo il 2020, annus horribilis nel quale il Tma ha perso il 26% del fatturato rispetto ai quasi 100 miliardi del 2019. A descrivere la situazione è Marino Vago, presidente di Sistema moda Italia (Smi), la componente principale, in termini di aziende e addetti, di Confindustria Moda, la federazione del Tma.

La filiera italiana dell’abbigliamento è molto diversa da quella americana, ci sono preoccupazioni comuni?

È difficile per tutti, in Europa come negli Stati Uniti, decifrare quello che sta succedendo in Asia: parlo del Vietnam, dove la Cina negli anni ha delocalizzato parte delle sue produzioni, e della Cina stessa. Alcuni imprenditori mi hanno segnalato che iniziano a esserci istanze sindacali e scioperi anche lì e questo crea incertezza o addirittura improvvisi stop produttivi. La preoccupazione maggiore delle nostre aziende, in particolare della parte a monte della filiera, è un’altra: i rincari delle materie prime tessili e dei prodotti chimici.

Quali in particolare?

I prezzi di lana, cotone e seta sono saliti in media del 25% e gli approvvigionamenti sono al minimo: perché se è vero che l’Italia è l’unico Paese al mondo ad avere una filiera del tessile-moda di media e alta gamma pressoché intatta, è anche vero che per le materie prime dipendiamo dalle importazioni. Lo stesso vale per alcune sostanze indispensabili, come l’acido acetico, il cui prezzo è raddoppiato, o la soda caustica, aumentata del 54%. Anche in questo caso, la nota dolente è che non siamo, come Paese, autonomi sul fronte della chimica industriale.