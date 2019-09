Le aziende preferiscono l’avvocato eco-sostenibile di Valentina Maglione

Francesca Angeloni, Partner dello studio internazionale Hogan Lovells, con sedi a Milano e Roma; Gregorio Consoli, Partner di Chiomenti, responsabile del dipartimento banche e finanza; Antonio Auricchio, Co-managing partner di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners

Studi legali sempre più sostenibili. È quello che da tempo le aziende estere (perlopiù anglosassoni) chiedono agli avvocati esterni a cui si appoggiano. E il trend sta iniziando a farsi strada anche tra le società italiane.

Nei fatti, agli avvocati - considerati fornitori di servizi legali - viene chiesto di rispettare gli stessi parametri di sostenibilità proposti ai fornitori tradizionali. Un’attenzione che nasce da una precisa strategia: il controllo della catena di fornitura sul fronte, ad esempio, del rispetto dei diritti dei lavoratori e della tutela dell’ambiente permette alle aziende di diffondere i valori di sostenibilità che hanno deciso di adottare al loro interno.

Come fa Intesa Sanpaolo. Chi vuole lavorare con l’istituto bancario, infatti, deve iscriversi al “portale fornitori”; e già nella fase di registrazione scatta una prima selezione: gli aspiranti fornitori devono accettare il codice etico di Intesa Sanpaolo e compilare un questionario obbligatorio dedicato ai temi di responsabilità sociale e ambientale, fornendo la documentazione di supporto. Non si tratta di una mera formalità, fanno sapere dalla banca, perché vengono fatte delle verifiche dirette. L’iscrizione al portale è il presupposto per stipulare i contratti di fornitura ed è richiesta anche agli studi legali.

Una procedura simile a quella messa in campo da Siemens: tutti i fornitori, compresi quelli dell’ufficio legale, devono impegnarsi a rispettare i principi e le richieste del codice etico per i fornitori relativi alle loro responsabilità nei confronti dei propri stakeholder e dell’ambiente. Inoltre, per diventare fornitori Siemens occorre superare la valutazione su temi di responsabilità sociale compilando un questionario di autovalutazione. Anche qui, Siemens si riserva la possibilità di svolgere audit di sostenibilità o anche ispezioni presso i fornitori.

Ma le verifiche dei potenziali clienti in alcuni casi iniziano in una fase precedente rispetto a quella della registrazione tra i fornitori. Ci sono infatti aziende - spiegano dagli studi - che inviano dei questionari con cui indagano a 360 gradi le politiche di sostenibilità delle law firm. Si tratta di una sorta di “preselezione”, con cui di fatto le aziende valutano se ammettere o no uno studio tra i propri interlocutori.