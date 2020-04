Le aziende producono mascherine, ma negli ospedali non si possono utilizzare. E i medici dicono no a quelle chirurgiche Manca ancora l’ok definitivo dell’Iss che ne certifichi l’uso ospedaliero. Nel frattempo si eseguono test per l’uso quotidiano o professionale. Mentre l’ordine dei medici chiede solo le Ffp2 o Ffp3, certificate a livello europeo di Sara Monaci e Marzio Bartoloni

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Le aziende si stanno organizzando in tutta Italia per produrre mascherine, ma ancora non sono a norma. O meglio, non hanno ancora ricevuto la certificazione definitiva dell’Istituto superiore della sanità che ne autorizza la distribuzione negli ospedali e nelle strutture sanitarie e l’utilizzo da parte di medici e infermieri.

Teoricamente si tratta di mascherine chirurgiche, quelle più morbide con gli elastici intorno alle orecchie, che hanno come finalità quella di proteggere gli altri dalle proprie eventuali infezioni piuttosto che tutelare chi le indossa. Tuttavia non hanno avuto ancora l’approvazione per entrare nelle corsie e nelle sale operatorie. Il nodo è il tessuto che deve essere filtrante.

Questa è la situazione che si sta creando: da una parte c’è una legge nazionale - più precisamente gli articoli 15 e 16 del decreto “Cura Italia” - che dà indicazioni sulla possibilità di realizzare mascherine per uso comune e per i lavoratori delle varie attività produttive non sanitarie, fatte di tessuti speciali da sottoporre comunque a dei test di controllo; dall’altra ci sono le Regioni che nel frattempo, per risolvere il problema dell’assenza delle protezioni, avevano già creato prima del decreto delle deroghe per “avvantaggiarsi” con una loro “scorta” di mascherine adatte all’uso quotidiano.

Ma alla fine tutte le produzioni, perché possano essere impiegate negli ospedali e riconosciute come mascherine chirurgiche, dovranno avere comunque la certificazione dell’Iss. È l’Istituto che a 3 giorni dalla ricezione «si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti». Il risultato concreto è che quelle che vengono prodotte in corsa in queste settimane non sarebbero ancora a norma. Soprattutto per un problema di tessuti non adatti, perché quelli traspiranti e filtranti no sarebbero facili da reperire sul mercato.

A complicare il quadro c’è anche la raccomandazione dei medici, che adesso consigliano di usare solo le mascherine Ffp2 o Ffp3, certificate a livello europeo, quelle più rigide e con il filtro, che proteggono sia gli altri che chi le porta, con un alto potere di bloccare le particelle in entrata. L’Ordine dei medici ha deciso addirittura di sospendere la distribuzione delle 600mila mascherine inviate dalla Protezione civile perché non autorizzate per uso sanitario.