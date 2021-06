Le aziende riavviano le trasferte. Ecco le regole post-Covid

Il certificato verde

L’Italia si è preparata con l’introduzione del certificato verde, uno strumento regolato dal Dl 52/2021 e che - superata l’impasse privacy - si propone di consentire gli spostamenti nelle eventuali zone rosse o arancioni anche a coloro che non viaggino per esigenze lavorative, di salute o di necessità. Complice anche l’aggiornamento del protocollo del 24 aprile, che nella versione sottoscritta il 6 aprile ammette viaggi nazionali e internazionali, gli spostamenti dei lavoratori in Italia e all’estero sono destinati dunque a una sempre maggiore semplificazione.

La mancata vaccinazione

Se queste sono premesse, la mancata vaccinazione dei lavoratori con mansioni il cui svolgimento richieda normalmente spostamenti, può avere conseguenze sul rapporto di lavoro? Rimane indubbia l’assenza di un obbligo a vaccinarsi, ma è necessario considerare che l’impossibilità a compiere spostamenti potrebbe risolversi in una limitazione tale da compromettere lo svolgimento efficace e diligente delle mansioni contrattuali (si pensi al commerciale che non può andare a visitare il cliente per chiudere una commessa).

Le conseguenze per il lavoratore

La normativa italiana sul certificato verde chiarisce che questo non è necessario a compiere spostamenti per motivi di lavoro sul territorio nazionale: per le trasferte in Italia, i dipendenti saranno liberi di dotarsi o meno del pass, perché non necessario a rendere la prestazione (in precedenza, gli spostamenti erano già possibili in virtù della autocertificazione). Invece, è del tutto probabile che il pass europeo diventi requisito per fare ingresso negli altri Stati dell’Unione.

Tutto ciò, pur non traducendosi nel dovere di sottoporsi al vaccino, può diventare un pre-requisito che impatta sulla possibilità o meno di lavorare.

Il dipendente dovrà dotarsi, senza ingerenza da parte del datore di lavoro, di uno degli strumenti resi disponibili dalla legislazione per conseguire la libertà di circolazione. Soltanto laddove un lavoratore non fosse in condizione di viaggiare, avendo rifiutato senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti necessari per conseguire il certificato europeo, il datore di lavoro, a nostro modo di vedere, potrebbe legittimamente rifiutare una prestazione del lavoratore non connotata pienamente da buona fede e diligenza. Non appare dunque irragionevole, in questa circostanza, ipotizzare il collocamento del lavoratore in aspettativa non retribuita, ove non sia possibile l’assegnazione temporanea a diverse le mansioni.