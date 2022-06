Le aziende sbarcano nel metaverso: ecco i controlli da fare prima

Anche se non si parte da zero, le caratteristiche tecniche e tecnologiche di questo spazio virtuale lasciano aperte alcune importanti questioni legali e giurisdizionali, che solo con il tempo e le prime cause pilota potranno cominciare ad essere dipanate. Nel metaverso non è immediato identificare la normativa applicabile e la giurisdizione competente: in un futuro non troppo lontano, ad esempio, potrebbero sorgere dispute tra due avatar. In quel caso quali regole sarebbero applicabili in mancanza di un luogo fisico a cui ancorare tecnologie e figure che “fluttuano “ nel digitale?

Il ruolo della Pa

Anche per sorvegliare queste evoluzioni è importante che, accanto a cittadini e aziende, nel metaverso si affaccino anche le pubbliche amministrazioni. Per gli esperti di Baker McKenzie come è gia accaduto per i social media «anche nei meta-mondi la Pa potrebbe assolvere ai propri compiti istituzionali e di dialogo con i cittadini».

Cosa fare

(schede a cura di Francesca Gaudino e Raffaele Giarda, partner Baker McKenzie)

1 - Contraffazione

Si entra nel metaverso per sfruttarne le potenzialità commerciali, senza aver esteso i diritti di proprietà intellettuale alla versione digitale dei corrispettivi prodotti e servizi del mondo fisico. Questo espone a rischi di contraffazione nel mondo virtuale e rende ancora più difficile far valere i propri diritti in questa nuova dimensione