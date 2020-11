Le aziende scendono in campo con iniziative di sostegno alle vittime Negli ultimi anni sono diventate sempre di più le imprese che hanno avviato azioni per aiutare le dipendenti ma anche altre donne. di Silvia Pasqualotto

Negli ultimi anni sono diventate sempre di più le imprese che hanno avviato azioni per aiutare le dipendenti ma anche altre donne.

5' di lettura

Spesso la violenza contro le donne è sinonimo di abusi domestici perché avviene tra le mura di casa, per mano di un marito, di un compagno o di un ex. Domestico non significa però privato. Perché la violenza condiziona e stravolge tutti gli aspetti e gli spazi della vita di chi la subisce. Compreso quello lavorativo. È per questo che negli ultimi anni sono diventate sempre di più le aziende che, all'interno dei propri programmi di corporate social responsability, hanno iniziato a interrogarsi sul loro ruolo e sulle azioni da intraprendere per aiutare le dipendenti - ma anche altre donne - ad affrontare e portare in superficie una tragedia che di privato ha ben poco.

A favore delle dipendenti



Tra queste c'è, per esempio, la scelta di Vodafone Italia di mettere a disposizione delle dipendenti vittime di violenza 15 giorni di permesso retribuito, oltre che il supporto psicologico di un medico e servizi di consulenza ad hoc. Un aiuto che va ad aggiungersi a quello rappresentato dall'applicazione Bright Sky realizzata da Fondazione Vodafone e disponibile, oltre che in Italia, anche in Irlanda, Repubblica Ceca e Romania.L'app può essere utilizzata sia da chi subisce maltrattamenti, sia dalle persone vicine a una vittima per cercare informazioni sui diversi tipi di violenza e individuare centri che forniscono aiuto. A chi subisce maltrattamenti l'app dà accesso a un diario per tenerne traccia e la possibilità di chiamare il 112 in maniera rapida e sicura.



Loading...

Da giorni infine Vodafone ha portato il tema anche sui social con la campagna #ChiedoPerUnAmica: un modo di dire usato spesso per parlare, senza esporsi in prima persona, di situazioni imbarazzanti o episodi di violenza. L'espressione è diventata un hashtag ripreso da quattro influencer - Annie Mazzola, Florencia Abichain, Valeria Fioretta e Valentina Ricci - che in questi giorni stanno animando un dibattito con la loro community condividendo contenuti in cui denunciano tutti gli atteggiamenti non accettabili in una relazione allo scopo di sensibilizzare i propri follower.



Ha puntato su un sostegno diretto alle lavoratrici vittime di abusi anche OVS che nel 2019, dopo un grave episodio di violenza subito da una dipendente, ha attivato un servizio ad hoc per chi è vittima di molestie o di stalking. Si tratta di un sostegno gratuito che permette di accedere alla consulenza di un legale che aiuterà a valutare se ci sono gli estremi per una denuncia, indirizzerà verso il centro antiviolenza più vicino e fornirà informazioni necessarie per accedere al servizio di gratuito patrocinio.

Progetti con le associazioni



Leggi anche È tempo che ognuno faccia davvero la propria parte

Consapevoli che una tragedia che può potenzialmente colpire il 50% della popolazione mondiale rappresenta un problema sociale e culturale su cui anche chi fa impresa è chiamato a interrogarsi e a dare delle risposte, altre aziende hanno investito invece sul sostegno economico a centri e associazioni antiviolenza come, per esempio, Intesa Sanpaolo e Carrefour.