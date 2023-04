Le aziende valutano il talento in maniera corretta e imparziale?

“L’AI - conclude Gallesi - è ancora oggi poco implementata nei processi di ricerca e selezione perché viene vista dalla maggioranza delle figure che operano nelle HR come riduttiva rispetto alla possibilità di una valutazione realmente efficace. Gli algoritmi possono essere un elemento complementare a un processo di selezione tradizionale e divenire ancora più importanti se pensiamo di utilizzarli in una fase di screening, e cioè uno dei momenti in cui il rischio di non gestire il processo in modo realmente inclusivo è più alto. Utilizzare in modo corretto, insieme alle metodologie tradizionali, anche l’intelligenza artificiale può rendere più oggettiva questa parte del processo”.

Diversa, invece, è la fase di head hunting per l’individuazione dei migliori profili o quella di selezione vera e propria, dove “è fondamentale saper far emergere le soft skill delle candidature, ambito nel quale l’AI non interviene in modo sostanziale.

